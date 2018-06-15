В Британии хотят сажать в тюрьму за нелегальную съемку "под юбкой"

В пятницу британское правительство сообщило, что одобряет это законодательное предложение перед обсуждением в парламенте.

Британское правительство поддержало законопроект, который признает незаконной фото - или видеосъемку других людей под одеждой без их согласия.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Associated Press.

В последние годы с распространением смартфонов частыми стали случаи фото - или видеосъемки других людей под их одеждой без их согласия.

В пятницу британское правительство сообщило, что одобряет это законодательное предложение перед обсуждением в парламенте.

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Министр юстиции Люси Фрейзер назвала такую съемку "отвратительным вторжением в личную жизнь, в результате которого жертвы чувствуют себя униженными и расстроенными". Она отметила, что введение ответственности за это преступление даст четкий месседж преступникам, что они будут наказаны.

В серьезных случаях новый закон может угрожать двухлетним тюремным сроком для правонарушителей. В Шотландии такая съемка уже незаконная.