Навальный: часть средств на Чемпионат мира по футболу украли друзья Путина

Ориентировочная стоимость подготовки, организации и проведения турнира официально оценивается в 13,2 миллиарда долларов США, исходя из среднего курса рубля на протяжении последних лет.

Лидер российской оппозиции Алексей Навальный осуждает высокую стоимость проведения Чемпионата мира по футболу в России и утверждает, что часть денег была разворована бизнесменами, близкими к президенту Владимиру Путину.

Как передает Радио Свобода, в прямой трансляции, которая началась через несколько часов после освобождения Навального, оппозиционер отметил: «Замечательно, что в России есть этот фестиваль футбола, но я не понимаю, почему это должно стоить вам и мне 14 миллиардов долларов».

Ориентировочная стоимость подготовки, организации и проведения турнира официально оценивается в 13,2 миллиарда долларов США, исходя из среднего курса рубля на протяжении последних лет.

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«Я хотел бы, чтобы чемпионат мира состоялся за разумную сумму денег. Я не вижу это как проблему – радоваться победе российской команды... и одновременно быть возмущенным коррупцией», – сказал он.

Среди бизнесменов, которые принимали участие в строительстве аэропортов и стадионов по всей стране для приема соревнований, Навальный назвал миллиардера Бориса Ротенберга и его брата Аркадия, а также Геннадия Тимченко, который считается одним из приближенных к Путину.

Чемпионат мира в России продлится еще месяц, финальный поединок запланирован на 15 июля в Москве.