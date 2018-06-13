В Кремле назвали 17 государств, в том числе непризнанные, главы которых посетят церемонию открытия ЧМ-2018

Представители Абхазии, Южной Осетии и КНДР станут гостями футбольного праздника в Москве.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал журналистам 17 стран, главы которых посетят церемонию открытия чемпионата мира по футболу 14 июня на стадионе «Лужники» в Москве.

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Как передает Meduza, в список вошли Азербайджан, Армения, Беларусь, Боливия, Казахстан, Кыргызстан, Ливан, Молдова, Панама, Парагвай, Руанда, Саудовская Аравия, Таджикистан, Узбекистан.

Кроме того, в нем присутствуют два государства, не признанные большинством стран - Абхазия и Южная Осетия. Также в списке КНДР - но Ким Чен Ын в Москву не приедет, Северную Корею будет представлять председатель президиума Верховного народного собрания Ким Ён Нам.

Как сообщал УНИАН, Робби Уильямса попросили не петь песню о разгульной жизни российских олигархов на открытии ЧМ-2018.