В Париже неизвестный захватил заложников
20:55, 12 июня 2018Мир
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Инцидент произошел в 10-м округе Парижа, в настоящее время полиция проводит спецоперацию.
REUTERS
В Париже мужчина захватил в заложники двух человек, сообщает France Info.
По предварительным данным, нападавший заявил, что у него при себе бомба. Инцидент произошел в 10-м округе Парижа, в настоящее время полиция проводит спецоперацию.
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В свою очередь по данным Le Parisien мужчина потребовал предоставить ему возможность связаться с иранским посольством.
Издание также уточнило, что он захватил в заложники трех человек, среди которых беременная женщина.
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