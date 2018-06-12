В Париже неизвестный захватил заложников

20:55, 12 июня 2018
Мир
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REUTERS

По предварительным данным, нападавший заявил, что у него при себе бомба. Инцидент произошел в 10-м округе Парижа, в настоящее время полиция проводит спецоперацию.

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В свою очередь по данным Le Parisien мужчина потребовал предоставить ему возможность связаться с иранским посольством.

Издание также уточнило, что он захватил в заложники трех человек, среди которых беременная женщина.

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Теги: #заложники#Париж