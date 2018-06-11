В Румынии российский посол стал жертвой карманного вора

Находясь на площади, дипломат почувствовал легкое прикосновение в районе груди, а потом понял, что из кармана его рубашки исчез кошелек.

Российского посла в Румынии Валерия Кузьмина обокрали во время поездки в город Сибиу.

Как передает Европейская правда, посол России вместе с женой находился на Большой площади Сибиу, когда почувствовал легкое прикосновение в районе груди, а потом понял, что из кармана его рубашки исчез кошелек.

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По словам дипломата, в кошельке было 1250 леев, 250 долларов, несколько карт лояльности, а также дипломатическая карточка.

Полиция открыла дело по этому поводу и проводит расследование кражи. Представители уездной полиции Сибиу заявили, что устанавливают личность злоумышленника.

Как сообщал УНИАН, ранее в Москве объяснили, откуда в посольстве России в Аргентине взялось почти 400 кг кокаина.