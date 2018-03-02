Полиция Германии подтвердила задержание фигуранта российского "кокаинового дела"

Ковальчук был задержан вчера поздно вечером по запросу России.

Германская полиция подтвердила задержание российского гражданина Андрея Ковальчука, который является одним из фигурантов дела о контрабанде кокаина из Аргентины.

Читайте такжеВиновата Америка: фигурант "кокаинового дела" заявил о провокации спецслужб США«Сейчас он находится под стражей», - собщил представитель правоохранительных органов. Он добавил, что Ковальчук был задержан по запросу России, передает kommersant.ru.

В посольстве РФ в Германии сообщили, что сегодня берлинский суд должен определить меру пресечения задержанному, после чего будет решаться вопрос о его экстрадиции на родину. «До настоящего момента семья задержанного не выходила на контакт с посольством. В случае обращения ему будет оказано все необходимое консульское содействие», - добавили в дипмиссии.

Как сообщил адвокат россиянина, Андрей Ковальчук был задержан в четверг поздним вечером в пригороде Берлина, где он проживал в последнее время. Свою причастность к наркотрафику Ковальчук отрицает. По его словам, в чемоданах, оставленных им в посольстве РФ в Аргентине, находился кофе. В свою очередь, бывший завхоз посольства Али Абянов уже заявил, что Ковальчук направлял через него с 2012 года в Россию подозрительные чемоданы, в которых, как выяснилось, находился кокаин.