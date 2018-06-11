Не видит принципиальных препятствий: Меркель может посетить ЧМ-2018 в России

Она отметила, что не имеет четкого плана, поедет ли туда сама. Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не видит принципиальных препятствий для визита на Чемпионат мира по футболу в Россию.

Об этом она заявила в интервью телеканалу ARD, передает "Радио Свобода". Вместе с тем, она отметила, что не имеет четкого плана, поедет ли туда сама.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Мировых лидеров на всех континентах, которые могут посетить футбольный Чемпионат мира в России, призывают этого не делать, пока российский президент Путин не выполнит требование заключенного режиссера из Крыма Олега Сенцова и не освободит 70 украинских политзаключенных, удерживаемых в российских тюрьмах.

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Под соответствующей петицией подписались украинские и иностранные политики, в частности, Евродепутат от Германии Ребекка Хармс, литераторы, журналисты, ученые, правозащитники, актеры, режиссеры театра и кино из разных стран, в частности, Юрий Андрухович, Сергей Жадан, Энн Эплбаум, Эдвард Лукас, Аскольд Куров (автор документального фильма «Процесс» о суде над «группой Сенцова») и другие.