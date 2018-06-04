В сети набирает популярность флешмоб с бойкотом ЧМ по футболу в России

К бойкоту спортивного мероприятия присоединился ряд европейских стран.

В сети набирает популярность флешмоб с бойкотом Чемпионата мира по футболу в России.

Пользователи под тегами #NoWorldCupForRussia, #FIFAWorldCup2018, #FIFAWC2018, #Russia2018Boycott, #Boycott_Russia2018 публикуют коллажи с призывом бойкотировать соревнование и не ехать на него в Россию.

Коллажи, среди прочего, демонстрируют военные преступления в России, и в Сирии.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля Футбольная ассоциация (ФА) Англии поддержала бойкот ЧМ-2018 в России. В связи с бойкотом чемпионата мира ФА сократит количество своих представителей на турнире. Туда отправятся только основные чиновники ФА, среди которых исполнительный директор Мартин Гленн и председатель Грег Кларк.

Также к бойкоту спортивного мероприятия присоединился ряд европейских стран, а правозащитная организация Human Rights Watch призвала к политическому бойкоту матча-открытия чемпионата мира по футболу в России, который состоится 14 июня.

Также многие ведущие политики Германии не планируют посещать чемпионат мира по футболу 2018 года.

При этом в Украине нашлись желающие показать ЧМ по футболу в России.