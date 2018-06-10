В Германии готовят новый план политики по предоставлению убежища

В рамках новой политики мигрантов без документов смогут отправлять назад еще на границе.

Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеегофер намерен "коренным образом" пересмотреть политику предоставления убежища Германией.

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Об этом сообщает Deutsche Welle.

По словам Зеегофера, план будет содержать 63 пункта. Центральным пунктом станет создание так называемых "центров размещения лиц, ищущих убежища". Мигранты должны находиться в этих центрах от времени прибытия до окончательного решения по их заявлению на получение убежища.

Так же новый план предусматривает меры для скорейшего выдворения из страны тех просителей убежища, которые совершают преступления или представляют угрозу.

По замыслу руководителя МВД, мигрантов без документов имеют заворачивать на границе.

Министр развития Герд Мюллер поддержал план Зеегофера и указал на необходимость усиливать борьбу с причинами миграции, в том числе привлекать частные инвестиции в страны Африки.