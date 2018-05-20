Германия планирует потратить на миграционную политику до 2022 года почти 80 миллиардов евро

04:45, 20 мая 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает DW со ссылкой на министра финансов ФРГ Олафа Шольца.

Расходы федерального бюджета составят около 70 миллиардов евро. Еще 8 миллиардов евро, согласно с коалиционным соглашением, до 2021 года должны быть направлены из федерального бюджета во власти федеральных земель и коммун для покрытия их расходов на решение задач миграционной политики. Однако распределение этих средств пока не утверждено.

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Наибольшей статьей расходов в миграционной политике ФРГ является борьба с причинами миграции на родине беженцев. На эти цели необходим 31 миллиард евро, отмечает издание.

Еще 21 миллиард евро необходимо будет направить на социальные выплаты беженцам. На мероприятия по их интеграции в Германии, например, на языковые курсы запланировано 13 миллиардов евро, а на регистрацию вновь прибывших мигрантов и предоставление им жилья - 5,2 миллиардов евро.

Как сообщал УНИАН, в 2015 году в Германии приняли пакет законов, касающихся беженцев. Он, прежде всего, имеет целью ускорить процедуру рассмотрения заявок на политическое убежище и ускорить возвращение на родину людей, которые не имеют перспективы получить статус беженца.

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