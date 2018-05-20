Германия планирует потратить на миграционную политику до 2022 года почти 80 миллиардов евро

Самая большая статья расходов в миграционной политике Германии - это 31 миллиард на устранение причин миграции на родине беженцев.

Германия планирует потратить на миграционную политику до 2022 года 78 миллиардов евро.

Об этом сообщает DW со ссылкой на министра финансов ФРГ Олафа Шольца.

Расходы федерального бюджета составят около 70 миллиардов евро. Еще 8 миллиардов евро, согласно с коалиционным соглашением, до 2021 года должны быть направлены из федерального бюджета во власти федеральных земель и коммун для покрытия их расходов на решение задач миграционной политики. Однако распределение этих средств пока не утверждено.

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Наибольшей статьей расходов в миграционной политике ФРГ является борьба с причинами миграции на родине беженцев. На эти цели необходим 31 миллиард евро, отмечает издание.

Еще 21 миллиард евро необходимо будет направить на социальные выплаты беженцам. На мероприятия по их интеграции в Германии, например, на языковые курсы запланировано 13 миллиардов евро, а на регистрацию вновь прибывших мигрантов и предоставление им жилья - 5,2 миллиардов евро.

Как сообщал УНИАН, в 2015 году в Германии приняли пакет законов, касающихся беженцев. Он, прежде всего, имеет целью ускорить процедуру рассмотрения заявок на политическое убежище и ускорить возвращение на родину людей, которые не имеют перспективы получить статус беженца.