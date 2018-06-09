Парад, самолеты и вся королевская семья: в Лондоне отпраздновали день рождения королевы Елизаветы II (фоторепортаж)

18:55, 09 июня 2018
Мир
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Королева Англии Елизавета II отмечает свой 92-й день рождения в субботу 9 июня. 

Елизавета II празднует день рождения дважды в год. Королева родилась 21 апреля. Во второй половине июня отмечается официальный день рождения монарха. Как сообщает ВВС, на субботнюю церемонию, участие в которой принимают около 1000 солдат, собралась большая толпа зрителей.

Впоследствии Королевская семья появилась на балконе в Букингемском дворце. Присутствовали на праздновании и молодожены - принц Гарри и Меган Маркл. 

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Праздничный парад Trooping the Color отмечает день рождения государя более 250 лет, а также выступает как демонстрация армейских учений, музыки и верховой езды. Зaвepшили пpaздничную пpoгpaмму caмoлeты Kopoлeвcкиx вoeннo-вoздушныx cил.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко поздравил королеву Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавету II с Днем рождения.

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Теги: #Британия#королева Елизавета#День Рождения Елизаветы ІІ