Парад, самолеты и вся королевская семья: в Лондоне отпраздновали день рождения королевы Елизаветы II (фоторепортаж)

В Лондоне состоялся праздничный парад Trooping the Colour ─ церемония выноса знамени и официальное празднование дня рождения монарха Соединенного королевства.

Королева Англии Елизавета II отмечает свой 92-й день рождения в субботу 9 июня.

Елизавета II празднует день рождения дважды в год. Королева родилась 21 апреля. Во второй половине июня отмечается официальный день рождения монарха. Как сообщает ВВС, на субботнюю церемонию, участие в которой принимают около 1000 солдат, собралась большая толпа зрителей.

Впоследствии Королевская семья появилась на балконе в Букингемском дворце. Присутствовали на праздновании и молодожены - принц Гарри и Меган Маркл.

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Праздничный парад Trooping the Color отмечает день рождения государя более 250 лет, а также выступает как демонстрация армейских учений, музыки и верховой езды. Зaвepшили пpaздничную пpoгpaмму caмoлeты Kopoлeвcкиx вoeннo-вoздушныx cил.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко поздравил королеву Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавету II с Днем рождения.