"За тысячи лет до": телеканал HBO заказал пилотную серию приквела "Игры престолов"

Сценарий создавался под надзором Джорджа Мартина - он же выступит в роли исполнительного продюсера.

Телеканал HBO заказал пилотную серию приквела саги "Игра Престолов" от сценариста Джейн Голдман.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Entertainment Weekly.

Сериал Голдман - это приквел, события которого происходят за тысячи лет до событий "Игры престолов". Шоу расскажет о темных временаа Вестероса и крупнейших его секреты, включая появление белых искателей и легенды долгой ночи.

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В американском варианте приквел получил название Golden Age of Heroes, что можно дословно перевести как "Золотой век героев". Какое название фильм получит в нашем прокате - пока не известно.

Сценарий создавался под надзором Джорджа Мартина - он же выступит в роли исполнительного продюсера. Сюжет приквела держится в тайне, но писатель уже пообещал, что ни один из персонажей «Игры престолов» в нём не появится.

Отметим, Голдман - британская сценариста, работавшая над фильмами "Звёздная пыль", "Пипец", "Люди-Икс: Первый класс", а также обеими частями Kingsman (их всех снял Мэттью Вон). Она же будет писать Kingsman 3.

Напомним, восьмой сезон "Игры престолов" ожидается на телеканале HBO летом 2019 года.