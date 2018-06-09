"За тысячи лет до": телеканал HBO заказал пилотную серию приквела "Игры престолов"
Телеканал HBO заказал пилотную серию приквела саги "Игра Престолов" от сценариста Джейн Голдман.
Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Entertainment Weekly.
Сериал Голдман - это приквел, события которого происходят за тысячи лет до событий "Игры престолов". Шоу расскажет о темных временаа Вестероса и крупнейших его секреты, включая появление белых искателей и легенды долгой ночи.
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В американском варианте приквел получил название Golden Age of Heroes, что можно дословно перевести как "Золотой век героев". Какое название фильм получит в нашем прокате - пока не известно.
Сценарий создавался под надзором Джорджа Мартина - он же выступит в роли исполнительного продюсера. Сюжет приквела держится в тайне, но писатель уже пообещал, что ни один из персонажей «Игры престолов» в нём не появится.
Отметим, Голдман - британская сценариста, работавшая над фильмами "Звёздная пыль", "Пипец", "Люди-Икс: Первый класс", а также обеими частями Kingsman (их всех снял Мэттью Вон). Она же будет писать Kingsman 3.
Напомним, восьмой сезон "Игры престолов" ожидается на телеканале HBO летом 2019 года.