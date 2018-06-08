Спецпрокурор США выдвинул обвинения против российского шпиона по делу Манафорта

Константин Килимник является давним соратником Манафорта, его обвинили в препятствовании правосудию и сговоре для препятствования правосудию.

Спецпрокурор Роберт Мюллер, который расследует возможное вмешательство РФ в американские выборы, выдвинул новые обвинения против Пола Манафорта и его близкого подчиненного Константина Килимника.

Об этом сообщает УП со ссылкой на Bloomberg.

"Обвинительный акт касается дела об отмывании денег Манафортом, и обвиняет его и Килимника в препятствовании правосудию. 5 июня Мюллер обвинил Манафорта в попытке повлиять на свидетелей по его делу, заявляя, что Манафорт и другое лицо пытались связаться со свидетелями, чтобы получить фальшивое свидетельство о работе, проведенной для Украины", - пишет издание.

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В новых обвинениях идентифицировали второе лицо - им и оказался Константин Килимник. Его обвинили в препятствовании правосудию и сговоре для препятствования правосудию.

Как пишет Радио Свобода, до сих пор в расследовании команды спецпрокурора США Килимник фигурировал анонимно, как «лицо А». Килимник является давним соратником Манафорта. В социальных сетях практически невозможно найти его фотографию, а интервью с ним – редкость. В 2017 году Константин Килимник дал интервью корреспонденту Радио Свобода Кристоферу Миллеру, оно касалось плана возвращения Януковича из России в Украину, якобы разработанного Килимником.

В статье Радио Свобода говорится, что у Килимника двойное гражданство: российское и украинское. Информация о том, что он учился на военного переводчика в России, послужила для многих основанием считать, что он связан с ГРУ России. Сам Килимник в том же интервью это отрицает.

Издание Bloomberg, в свою очередь, отмечает, что Килимник по крайней мере до 2016 года сохранял контакты с этой структурой. По имеющейся информации, в то время, когда Манафорт принимал участие в предвыборной кампании Трампа в мае 2016 года, он встречался с Константином Килимником. В судебных документах говорится, что в августе 2016 года Манафорт обсуждал с ним взлом электронной почты Национального комитета Демократической партии, и Килимник утверждал, что он сыграл определенную роль в предотвращении принятию поправки в избирательную платформу Республиканской партии о предоставлении Украине военной помощи.

Украинские СМИ отмечают, что в начале 2000-х Килимник работал в Международном республиканском институте – некоммерческой организации, базирующейся в Вашингтоне, где занимался вопросами России. В МРИ подтвердили «Голосу Америки», что Килимник Константин работал в московском офисе с 1995-го до 2005-го. Свою деятельность он начинал как переводчик, однако выполнял и другие задачи. Какие именно – в Международном республиканском институте не уточнили.

Согласно публикации Радио Свобода, Килимник работал с Манафортом и руководил его киевским офисом с 2005-го до 2015-го. После избрания Виктора Януковича президентом Украины Килимник почти все время провел в Администрации президента, где помогал Манафорту.