Украинский юрист Поала Манафорта, политтехнолога, приведшего ко власти Виктора Януковича и руководившего избирательной кампанией Дональда Трампа, Константин Килимник рассказал в интервью "Радио Свобода" о своем плане по прекращению войны на Донбассе.

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По словам Килимника, во время избирательной кампании в США они с Манафортом общались "каждые пару месяцев". "Я информировал его об Украине", - сказал он.

Килимник также сообщил, что он подготовил свой план по установлению мира в Украине. Так называемый план-Мариуполь предполагает возвращение Януковича в Украину в качестве регионального лидера Донецкой и Луганской областей. По его словам, Манафорт в этот план не вовлечен.

"Если будет серьезный проект, который будет проукраинским и принесет мир эту страну, то он (Манафорт – ред.) вернется", - добавил Килимник.

У Константина Килимника есть два гражданства: российское и украинское. Он учился в Российском военном лингвистическом институте, что привело к предположению о связях Килимника с военной разведкой РФ. В интервью 22 февраля Килимник отрицал какие-либо связи с российскими спецслужбами.

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Как сообщал УНИАН, ранее издание The New York Times опубликовало журналистское расследование, согласно которому руководитель избирательного штаба кандидата в президента США Дональда Трампа Манафорт мог получить 12,7 миллиона долларов из "черной кассы" Партии регионов, когда сотрудничал с Януковичем.

Перед тем, как присоединиться к избирательной кампании Трампа, самым известным клиентом Манафорта был Янукович. Манафорт играл роль политического консультанта-советника и помогал Партии регионов и Януковичу во время нескольких избирательных кампаний в Украине. 15 августа Сытник подтвердил наличие фамилии Манафорта в списках "черной бухгалтерии" ПР.

Вместе с тем он подчеркнул, что наличие фамилии Манафорта не означает, что он действительно получал эти деньги, поскольку там стоят подписи других лиц. Кроме того, глава НАБУ напомнил, что сами по себе документы из "черной бухгалтерии" не могут быть бесспорными доказательствами, но они могут быть доказательствами в совокупности с другими доказательствами. Позже Трамп уволил Манафорта.