Власти США отвергли призывы к повторному суду над застрелившим подростка полицейским

Ранее присяжные вынесли решение не привлекать к ответственности полицейского, застрелившего его, сообщает Русская служба Би-би-си.

Это вызвало масштабные протесты и беспорядки как в самом Фергюсоне, так и в других городах США.

Читайте такжеУбивший подростка полицейский уйдет из полиции ФергюсонаВ среду несколько протестующих ворвались в здание городского совета Сент-Луиса, а около двухсот демонстрантов устроили импровизированный судебный процесс над полицейским Дарреном Уилсоном.

Тем временем родственники убитого полицейским чернокожего подростка Майкла Брауна заявили, что они раздавлены решением суда присяжных не привлекать к ответственности полицейского Даррена Уилсона.