Власти США отвергли призывы к повторному суду над застрелившим подростка полицейским
10:37, 27 ноября 2014Мир
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Губернатор Миссури Джей Никсон отверг призывы созвать новый суд присяжных по делу об убийстве в Фергюсоне чернокожего подростка Майкла Брауна.
REUTERS
Ранее присяжные вынесли решение не привлекать к ответственности полицейского, застрелившего его, сообщает Русская служба Би-би-си.
Это вызвало масштабные протесты и беспорядки как в самом Фергюсоне, так и в других городах США.
Читайте такжеУбивший подростка полицейский уйдет из полиции ФергюсонаВ среду несколько протестующих ворвались в здание городского совета Сент-Луиса, а около двухсот демонстрантов устроили импровизированный судебный процесс над полицейским Дарреном Уилсоном.
Тем временем родственники убитого полицейским чернокожего подростка Майкла Брауна заявили, что они раздавлены решением суда присяжных не привлекать к ответственности полицейского Даррена Уилсона.
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