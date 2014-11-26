Протесты прокатились в 170 городах США, в Фергюсоне арестованы 44 человека

В 170 городах США прошли преимущественно мирные протесты против расизма. Демонстрации прошли по всей стране - от Окленда и Сиетла на западном побережье до Атланты, Филадельфии и Балтимора на восточном, сообщает DW.DE.

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В то же время в Портленде и Денвере, как сообщают СМИ, полиция применила слезоточивый газ. А в Нью-Йорке, когда несколько тысяч демонстрантов вышли на улицу и в нескольких местах заблокировали движение транспорта, несколько человек были арестованы, говорится в сообщении.

В самом Фергюсоне уже вторые сутки продолжаются протесты и погромы, были сожжены десятки зданий. Как отмечает информационное агентство Reuters, на протяжении второй, более спокойного, ночи протестов арестованы 44 человека, сообщил руководитель полиции округа Сент-Луис Джон Белмар. Для сравнения, предыдущей ночью полиция задержала 61 демонстранта.