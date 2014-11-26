Экс-премьер Великобритании: "Ключ к постижению Путина в том, что он русский националист"

Экс-премьер-министр Великобритании Тони Блэр твердо высказался против аннексии украинской территории Россией, но признал, что Западу придется сотрудничать с Путиным - в связи с такими проблемами, как исламский экстремизм.

Об этом он сказал в интервью The Wall Street Journal, передает InoPressa.

"Ключ к постижению Путина в том, что он русский националист. Он верит в усиленную Россию. Он публично порицал распад СССР", - отметил Блэр.

Экс-премьер считает, что стиль национализма Путина популярен в России, а сам президент РФ со временем пришел к ощущению, что Америка и Запад действуют во вред российским интересам.

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Блэр также отметил, что всецело поддерживает твердую позицию по украинскому вопросу.

"Нельзя оставаться безразличным, сталкиваясь с аннексией территории страны, которая расположена на пороге Европы. Или с тем фактом, что в Украине погибли более 4 тыс. человек, в том числе почти 1 тыс. после объявления о прекращении огня", - добавил экс-премьер.

Он считает, что Запад должен занять твердую и четкую позицию по этому вопросу. При этом, является важной готовность западных стран сотрудничать с Россией в необходимых вопросах - к примеру, в борьбе с исламистским экстремизмом.

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По словам Блэра, Запад должен занимать твердую позицию по украинскому вопросу, но сознавать, что Россия остается могущественным игроком и в некоторых регионах, включая Ближний Восток, - важным компонентом решения проблем.

Блэр отметил, что западная Европа и США должны быть полностью готовы к самокритике, не в последнюю очередь в связи с тем, как они справлялись с проблемами в Украине: "ради блага других стран региона, очень важно, чтобы Запад занял четкую позицию и стоял твердо".