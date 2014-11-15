Из-за боев на Донбассе погибли более 4 тысяч человек - ООН

Более 4 тысяч человек (4,132) стали жертвами военной агрессии на Донбассе. Об этом говорится в докладе управления по координации гуманитарных вопросов ООН, передает 5 канал.

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Количество раненых, по этим данным, - почти 10 тысяч. Впрочем, авторы доклада признают: такие оценки количества погибших и пострадавших - очень сдержанные. И вероятно, реальные цифры значительно выше.

Напомним, по состоянию на конец сентября количество погибших в зоне АТО в ООН оценивали в три с половиной тысячи человек.