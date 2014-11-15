Из-за боев на Донбассе погибли более 4 тысяч человек - ООН
12:41, 15 ноября 2014Общество
2
В ООН признают, что предварительные данные о погибших и пострадавших очень сдержанные, а реальные цифры могут быть значительно выше.
REUTERS
Более 4 тысяч человек (4,132) стали жертвами военной агрессии на Донбассе. Об этом говорится в докладе управления по координации гуманитарных вопросов ООН, передает 5 канал.
Читайте такжеОБСЕ: согласован проект по отводу войск на Донбассе
Количество раненых, по этим данным, - почти 10 тысяч. Впрочем, авторы доклада признают: такие оценки количества погибших и пострадавших - очень сдержанные. И вероятно, реальные цифры значительно выше.
Напомним, по состоянию на конец сентября количество погибших в зоне АТО в ООН оценивали в три с половиной тысячи человек.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter