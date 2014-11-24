Европа должна быть готова к „нерациональному сценарию” действий Путина - экс-генсек НАТО

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал сегодня в Гааге, выступая на пленарном заседании Парламентской ассамблеи НАТО.

«Мы исходим из того, что российский руководитель на 100% рационален. Мы надеемся, что он таковым является. Но если он рационален только на 95%? Должны ли мы быть готовы к этим 5% нерациональности, которые может привести к нерациональному принятию решения? Вы не можете мне дать гарантий, и я не могу дать гарантий того, что Владимир Путин на 100% рационален. Это значит, что мы также должны быть готовы к нерациональным сценариям», - сказал он.

Схеффер отметил, что об этом легко говорить в Центре для конференций в Гааге.

„Но если вы живете в Таллинне, Риге или Вильнюсе – это иначе. Мы должны быть серьезны”, - отметил бывший генсек НАТО, отметив, что статья пятая Соглашения о НАТО (о коллективной защите) „предусматривает надежное сдерживание”.

Читайте такжеСтолтенберг вновь призвал страны НАТО увеличить расходы на оборону

„НАТО должно быть серьезным. Я думаю, НАТО должно делать все, что в его силах и в рамках его мандата, чтобы удержать Путина от каких-либо шагов или мер, которыми он сможет нарушить территорию стран НАТО или создать беспорядок на территории стран НАТО. Я употребил слово „удержать” – мы его не очень любим после «холодной войны». Но так и есть – удержать. Мы должны удержать Путина, чтобы он не шел дальше – он и так зашел уже очень далеко”, - отметил Схеффер.

В связи с этим он считает необходимым приложить все усилия для поддержания отрытого диалога с Путиным.

Схеффер также высказал мнение, что Путин не является „таким успешным, как мы можем о нем иногда думать”. „В конечном счете, сейчас он стоит перед наиболее проевропейским руководством в Украине, которого мы до этого еще не видели. Экс-президент (Виктор Янукович) покинул страну после Майдана, затем были выборы, и сейчас есть очень западное, проевропейское руководство. Мне бы это, если бы я был Путиным, не понравилось”, - сказал экс-генсек НАТО.