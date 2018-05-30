На польских пляжах нашли сигнальные ракеты с кораблей российского производства (фото)

Ракеты принадлежат подводным лодкам класса "Кило", которые производятся в России.

За последние несколько дней в трех местах на пляжах Балтийського моря на территории Польши всплыли сигнальные ракеты с кораблей российского производства.

Как отмечает RMF24.pl, ракеты принадлежат подводным лодкам класса "Кило", которые производятся в России. Отмечается, что в польском флоте есть только одна такая лодка - ОВП Орел. Как уверяют моряки, ракеты не могли быть выпущенны из этой лодки.

Военные предположили, что на морском полигоне на Балтике использовали их россияне, однако отмечают, что Россия производит эти корабли также для экспорта.

Когда и где были выпущены ракеты также достоверно неизвестно, поскольку они могут достаточно долго находиться на плаву.

Теоретически, сигнальные ракеты не представляют угрозы, но каждый объект военного происхождения может оказаться опасным, отмечает издание.

Как сообщал УНИАН, Польша выразила готовность выделить до $2 млрд из своего бюджета для финансирования постоянной военной базы США на своей территории.

В Москве заявили, что готовы реагировать на расширение инфраструктуры НАТО к границам РФ.