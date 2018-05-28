В Кремле готовы реагировать на создание постоянной базы США в Польше

Польша выразила готовность выделить до $2 млрд из своего бюджета для финансирования постоянной военной базы США на своей территории.

Москва готова реагировать на расширение инфраструктуры НАТО к границам РФ. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в связи с планами Варшавы создать базу США на территории Польши, информирует "ТАСС".

"В целом, когда мы фиксируем постепенную экспансию военной структуры НАТО в сторону наших границ, непосредственное приближение инфраструктуры НАТО к нашим границам, это, конечно, отнюдь не способствует безопасности и стабильности на континенте", - отметил он.

"Наоборот - эти экспансионистские действия, конечно же, приводят к контрдействиям с российской стороны, чтобы сбалансировать таким образом паритет, который каждый раз нарушается", - сказал Песков.

"(Создание военной базы США в Польше Это, конечно, суверенное решение каждой страны, если такое решение принимается ... Но последствия для общей атмосферы безопасности на континенте, конечно, очевидны", - добавил представитель Кремля.

Европейское издание газеты Politico со ссылкой на документы, обнародованные министерством обороны Польши, сообщило, что Польша выразила готовность выделить до $2 млрд из своего бюджета для финансирования постоянной военной базы США на своей территории.

Сейчас в рамках операции Atlantic Resolve в Польше на ротационной основе размещается американская танковая бригада численностью около 3,5 тысячи военнослужащих. Они располагают 400 гусеничными машинами, 900 единицами колесной техники, включая 87 танков Abrams и 18 самоходных 155-миллиметровых гаубиц Paladin.