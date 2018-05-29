Стрельба в Бельгии: преступник застрелил двух полицейских и захватил заложницу (видео)

Погибли двое правоохранителей и пассажир авто, которое проезжало мимо. Еще двое полицейских травмированы.

В бельгийском городе Льеж вооруженный мужчина застрелил трех человек, двое из которых были офицерами полиции.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Погибли двое правоохранителей и пассажир авто, которое проезжало мимо. Еще двое полицейских травмированы. Убегая, нападавший захватил заложницу. Полиция его застрелила, женщина физически не пострадала.

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