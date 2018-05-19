42-летний американец устроил стрельбу в гольф-клубе Трампа и был ранен
После короткой перестрелки полиция задержала мужчину, открывшего огонь на территории принадлежащего Дональду Трампу гольф-клуба National Doral Golf Club неподалеку от Майами.
Как сообщает Голос Америки, по словам главы полиции округа Майами Дэйд Хуана Переса, сообщение об инциденте поступило на пульт дежурного в 1:30 ночи.
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Как сообщили свидетели происшествия, нападавший сорвал флаг с одного из зданий, вошел внутрь, и открыл стрельбу в воздух, «выкрикивая анти-трамповские лозунги».
«Мы не знаем, каковы были его мотивы, но он пытался вступить в перестрелку с полицейскими», – заявил Хуан Перес.
В результате перестрелки нападавший был ранен и доставлен в местную больницу. Стрелком оказался 42-летний Джонатан Одди. Полиция провела обыск в его доме в городе Дорал, но не обнаружила ничего подозрительного.
Секретная служба США, отвечающая за безопасность высших лиц государства, в специальном заявлении сообщила, что также проводит расследование инцидента.
Корпорация Trump Organization приобрела этот гольф-клуб в 2012 году.
Как сообщал УНИАН, вчера произошла стрельба в школе в Техасе. Обвинения в убийстве 10 человек были предъявлены 17-летнему ученику.