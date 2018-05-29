В Москве задержали российского режиссера, который вышел на одиночный пикет в поддержку Сенцова

При задержании полицейские ссылались на 202-й указ "Об особенностях применения усиленных мер безопасности" во время чемпионата мира по футболу.

На Пушкинской площади в Москве задержали российского режиссера Антона Сушкевича. Он стоял на одиночном пикете в поддержку Олега Сенцова, который объявил бессрочную голодовку с требованием освободить украинских заключенных в России.

Как сообщает "Радио Свобода", полицейские при задержании ссылались на 202-й указ "Об особенностях применения усиленных мер безопасности" во время чемпионата мира по футболу, однако, прямого запрета на одиночное пикетирование в указе нет.

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Как сообщал УНИАН, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный объявил бессрочную голодовку. Единственным требованием Сенцова является освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Задержанный вместе с Олегом Сенцовим Александр Кольченко заявил, что, вероятно, также объявит голодовку с требованием освобождения политзаключенных. Его адвокат Светлана Сидоркина говорит о огромной опасности в таком случае для здоровья крымчанина, поскольку его вес и сейчас меньше нормы.