Адвокат рассказал о состоянии Сенцова на 13-м дне голодовки

12:09, 29 мая 2018
Политика
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Олег Сенцов / REUTERS

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Сенцова Дмитрий Динзе.

"Уважаемые журналисты, состояние Сенцова Олега сейчас стабильное, сегодня узнавал. Он действительно получает поддерживающую терапию. Что значит эта терапия я смогу узнать 4 июня, когда съезжу к Олегу. Сотрудники ФСИН толком по терапии пояснить ничего не могут, так как они не медики. Терапией занимается медицинская часть колонии", – написал Динзе.

Как сообщал УНИАН, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный объявил бессрочную голодовку. Единственным требованием Сенцова является освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Задержанный вместе с Олегом Сенцовим Александр Кольченко заявил, что, вероятно, также объявит голодовку с требованием освобождения политзаключенных. Его адвокат Светлана Сидоркина говорит об огромной опасности в таком случае для здоровья крымчанина, поскольку его вес и сейчас меньше нормы.

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Новость в сюжете: Голодовка Сенцова
Теги: #Олег Сенцов#голодовка