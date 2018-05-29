В самопровозглашенной Южной Осетии заявили о признании независимости режимом Асада

В самопровозглашенной "республике" заявили о "взаимном признании и установлении дипломатических отношений между двумя странами на уровне посольств".

Самопровозглашенная «республика» Южная Осетия заявила о признании независимости режимом Башара Асада.

Об этом говорится в заявлении на сайте «министерства иностранных дел» самопровозглашенной Южной Осетии.

Отмечается, что Сирия и Южная Осетия заявляют о «взаимном признании и установлении дипломатических отношений между двумя странами на уровне посольств».

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Справка УНИАН. Южная Осетия объявила о выходе из состава Грузии в начале 1990-х годов. В 2008 году Грузия попыталась восстановить контроль над республикой, независимость которой к тому моменту не была признана никем.

Это привело к вооруженному конфликту, в который вмешалась Россия. По итогам нескольких дней военных действий между сторонами конфликта было подписано соглашение о прекращении огня.

После этого Россия официально признала независимость Южной Осетии. Помимо России, независимость Южной Осетии после войны 2008 года признали Венесуэла, Никарагуа и два островных государства Науру и Вануату.

Ни одна другая входящая в ООН страна независимость Южной Осетии не признала.