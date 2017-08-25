Глава Южной Осетии заявил о необходимости скорейшего присоединения к России

Глава самопровозглашенной Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что республика должна войти в состав России, передает kommersant.ru. «Мы должны сделать все возможное, чтобы как можно раньше, хоть завтра, войти в Российскую Федерацию. Но до завтра ждать и ничего не делать - это абсолютно неправильно. Нам надо двигаться, работать, поднимать экономику», - сказал глава непризнанной республики.

Читайте такжеМеждународный уголовный суд продолжит расследование агрессии РФ в Грузии в 2008 годуЕще одним приоритетом Южной Осетии, по словам Бибилова, должно стать признание республики не только Россией, но и другими странами.

В ходе пятидневной войны в августе 2008 года между Грузией и Южной Осетией Россия направила в регион своих миротворцев. 26 августа 2008 года Москва признала независимость Южной Осетии.