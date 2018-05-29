"Шквал ракет": Израиль заявил об обстреле со стороны сектора Газа
11:33, 29 мая 2018Мир
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Часть из ракет была перехвачена системой противоракетной обороны Железный купол.
Иллюстрация / REUTERS
Армия обороны Израиля сообщила о ракетном обстреле со стороны сектора Газа утром 29 мая.
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Как сообщается в Twitter израильской армии, по южным районам страны был выпущен "шквал ракет".
Отмечается, что снаряды запустили по региональным советам Эшколь, Шаар-ха-Негев и Сдот-Негев, в них была объявлена воздушная тревога.
Часть из ракет была перехвачена системой противоракетной обороны Железный купол.
Подробности обстрела выясняются.
Ранее сообщалось, что Израиль начал строительство морского барьера в районе пляжа Зиким, чтобы остановить проникновение боевиков ХАМАС из сектора Газа.
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