Евросоюз призывает Россию признать ответственность за катастрофу MH17

ЕС также призывает Россию в полной мере взаимодействовать в рамках усилий с целью установления причастных к сбитию самолета лиц.

Европейский Союз призывает Российскую Федерацию признать свою ответственность в сбитии малайзийского самолета «Боинг 777» рейса MH17 в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года.

Об этом говорится в заявлении высокого представителя Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини от имени Евросоюза относительно новых выводов Совместной следственной группы по сбитию самолета, размещенном на сайте Совета ЕС.

Читайте такжеГенсек НАТО призывает Россию признать ответственность за сбитие MH17

"Европейский Союз вновь подтверждает свою полную поддержку резолюции 2166 Совета безопасности Организации Объединенных Наций, которая требует, чтобы виновные в сбитии рейса MH17 17 июля 2014 года были привлечены к ответственности и чтобы все страны в полной мере сотрудничали в рамках усилий с целью установления виновных", - подчеркнула Могерини.

Она напомнила, что 24 мая 2018 года Совместная следственная группа представила новые результаты своего независимого, профессионального и беспристрастного расследования. "Она сделала вывод, что установка "Бук", примененная для сбития рейса MH17, несомненно, принадлежала вооруженным силам Российской Федерации", - подчеркнула Могерини.

"Европейский Союз призывает Российскую Федерацию признать свою ответственность и в полной мере взаимодействовать в рамках всех усилий с целью установления виновных лиц", - отметила Могерини.

Как сообщал УНИАН, 24 мая Совместная группа по расследованию катастрофы самолета «Малайзийских авиалиний», в которую входят Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина представила дополнительные доказательства ключевой роли России в трагической катастрофе рейса MH17. Группа пришла к выводу, что зенитный ракетный комплекс «Бук», выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, дислоцирующейся в Курске.

Украина включит факт поставки на Донбасс российского зенитно-ракетного комплекса «Бук», из которого был сбит «Боинг 777», в меморандум о финансировании Россией терроризма, который будет подан 12 июня в Международный суд ООН.

Сегодня, 25 мая, стало известно, что правительство Нидерландов начало предпринимать шаги для привлечения России к ответственности за сбитие рейса MH17. Привлечение России к ответственности будет осуществляться отдельно от преследования виновных в этом лиц.

Австралия заявила, что будет добиваться от России выплаты компенсаций семьям жертв рейса MH17.

Президент Украины Петр Порошенко поручил МИД безотлагательно внести предложения о присоединении к инициированному Нидерландами и Австралией процессу преследования России на межгосударственном уровне за сбитие самолета.

МИД начал консультации с Нидерландами и Австралией для присоединения к преследованию России за сбитие рейса MH17.