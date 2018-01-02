Следствие пока не готово обнародовать фамилии подозреваемых в деле о сбитии МН17 — ГПУ

Заместитель генерального прокурора Евгений Енин заявил, что ни украинская сторона, ни Нидерланды не готовы обнародовать никакие фамилии подозреваемых в причастности к сбиванию малайзийского «Боинга» (рейс МН17) над Украиной в 2014 году.

Об этом Енин сказал в эфире телеканала «112 Украина», комментируя информацию российских СМИ о том, что сегодня будут обнародованы фамилии причастных к катастрофе малайзийского "Боинга", сбитого над Донбассом.

По его словам, российские власти могли бы гораздо лучше информировать о списке подозреваемых.

«Никакие фамилии пока ни украинское следствие, ни голландское обнародовать не готовы», - подчеркнул Енин.

По его словам, как только следствие по делу о катастрофе МН17 будет завершено, определенная группа лиц сразу получит уведомление о подозрениях, а после этого уголовные производства будут переданы в нидерландский суд.

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Также Енин заявил, что информация в СМИ о якобы 120 подозреваемых по данному делу, является фейком, распространенным Россией.

«Только болезненная российская пропаганда могла разрисовать участие в катастрофе 120 человек. На самом деле речь идет о дюжине - двух дюжинах человек, не больше», - сказал заместитель генпрокурора.

Он также добавил, что целью этой дезинформации является ввести в заблуждение общественность, «заболтать» тему расследования катастрофы, чтобы свести на нет обвинения против истинных виновников.

Кроме того, по словам Енина, как только нидерландская сторона завершит досудебное расследование, она обратится к украинской стороне с запросом о возможности передачи украинской части следствия под юрисдикцию Нидерландов, и соответствующее уголовное производство будет передано Нидерландам, и именно перед судом этой страны предстанут обвиняемые.

Также он добавил, что в случае, если среди подозреваемых в совершении данного преступления окажутся граждане Украины, то они не будут переданы Нидерландам, поскольку положения Конституции запрещают выдавать украинцев другим государствам. То есть такие подозреваемые будут давать показания в нидерландском суде в режиме видеоконференции. Приговор им будет выносить нидерландский суд, а назначенное наказание они будут отбывать или в нидерландской тюрьме, или в украинской - на свой выбор.

Вместе с тем, по словам Енина, если среди подозреваемых будут граждане России, задержанные на территории Украины, то они могут быть выданы правоохранительным органам Нидерландов.

Справка УНИАН. Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной боевиками территории Донецкой области. Погибли 298 человек, находившихся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран, большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 года обнародовал отчет о причинах этой катастрофы. Установлено, что самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук» российского производства.

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Международная совместная следственная группа в представленном 28 сентября 2016 года отчете сообщила, что самолет был сбит с подконтрольной боевикам территории Донбасса российским ЗРК «Бук», ввезенным в Украину из России. Место пуска ракеты - поселок Первомайское, который находился под контролем пророссийских террористов. В кругу подозреваемых, согласно докладу, - около 100 человек.

Уголовным расследованием трагедии занимается Совместная следственная группа (ССГ), в состав которой входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

Страны-участницы расследования трагедии МН17 договорились не создавать отдельный трибунал и решили, что виновные предстанут перед судом Нидерландов.

7 июля 2017 года Украина и Нидерланды подписали соглашение о создании правовых оснований для рассмотрения дела о катастрофе малайзийского Boeing 777.