Трамп назвал окончательную дату и место своей встречи с Ким Чен Ыном

Лидеры США и КНДР встретятся 12 июня в Сингапуре.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын встретятся 12 июня в Сингапуре.

Об этом президент США сообщил в микроблоге Twitter.

"Весьма ожидаемая встреча между Ким Чен Ыном и мной состоится 12 июня в Сингапуре", - отметил Трамп.

В этой связи президент США заверил, что вместе с лидером Северной Кореи попытается сделать эту встречу "очень особенным моментом для мира в мире".

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Как сообщал УНИАН, 30 апреля Трамп заявил, что местом для встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном мог бы стать "Дом мира" в селе Пханмунджом на границе Северной и Южной Кореи.

29 апреля власти КНДР заявили, что окончательно закроют ядерный полигон Пхунгери в мае, и процесс его демонтажа будет публичным.

Перед этим президент Южной Кореи Мун Чже Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились в пограничном пункте Пханмунджом. По итогам их исторических переговоров была подписана Декларация о мире, процветании и объединении Корейского полуострова.