В Гааге показали обломки ракеты, которой сбили МН17 над Донбассом (фоторепортаж)

Следователи представили промежуточные результаты расследования авиакатастрофы.

В Гааге совместная расследовательская группа показала фюзеляж ракеты ЗРК "Бук", из которого был непосредственно сбит Boeing над Донбассом 17 июля 2014 года с 298 людьми на борту.

Как установили следователи, установка принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде российских ВС, передает ТСН.

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Они исследовали, что 23 июня с территории 53-й бригады выехал конвой из шести "Буков" и в течение двух дней доехал до Миллерово неподалеку украинской границы. Установлено достоверность всех видео и фото, которые фиксировали перемещение колонны.

Как сообщал УНИАН, 17 июля 2014 года в Донецкой области был сбит пассажирский самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам-Куала-Лумпур. В результате погибли все 298 человек, находившихся на борту.

Сначала террористы "ДНР" заявляли, что под Торезом они сбили военный самолет украинской армии. Позже эти сообщения были удалены.

В сентябре 2016 года представители международной следственной группы заявили, что самолет MH17 был сбит ракетой из комплекса "Бук", привезенной из России в Первомайский район Донецкой области, который на момент катастрофы уже находился под контролем террористов.