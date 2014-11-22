В Гвинее похитили образцы зараженной Эболой крови

Кража была совершена в момент транспортировки проб из префектуры Канкан в лабораторию, расположенную в городе Гекеду на юге страны, пишет Lenta.ru.

Трое преступников на мотоциклах перегородили дорогу такси, в котором находились девять человек. Среди них был курьер Красного Креста, перевозивший в специальной сумке-холодильнике образцы крови. Злоумышленники заставили пассажиров и водителя покинуть автомобиль, забрали у них мобильные телефоны, украшения и контейнер с колбами.

"Мы не понимаем, зачем они похитили пробы крови. Возможно, они подумали, что внутри колб были спрятаны деньги", – отметил пресс-секретарь Красного Креста в Гвинее.

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По его словам, организация воспользовалась услугами такси из-за нехватки автомобилей для перевозки проб крови.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число погибших отлихорадки Эбола в мире превысило 5 тысяч человек. Самое большое число жертв зафиксировано в трех западноафриканских странах: Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне.