ВОЗ: Вирусом Эбола заражено 14,5 тысяч человек, более 5 тысяч умерли



Как передает РИА Новости, на 11 ноября в шести странах — Гвинее, Либерии, Мали, Сьерра Леоне, Испании и США, а также в Нигерии и Сенегале, которые в октябре объявили об остановке болезни, Эболой заразилось 14 тысяч 413 человек, включая 570 медицинских работников. От смертельного заболевания погибли 5 тысяч 177 человек, из них 324 человека — медперсонал.

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Ранее ВОЗ сообщала о 14 098 человек, которые заразились, и 5 160 тысячах погибших от лихорадки Эбола состоянию на 9 ноября.