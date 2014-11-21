В Москве задержали 5 участников шествия в годовщину украинского Майдана
В Москве задержали 5 участников несанкционированного шествия в годовщину украинского Майдана.
Об этом УНИАН сообщил один из участников акции.
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"После акции, когда ее участники находились на Болотной площади было задержано 5 человек, остальным удалось скрыться. Сейчас задержанные находятся в ОВД Якиманка", - сказал собеседник агенства.
Как сообщал УНИАН, в центре Москвы состоялось несанкционированное шествие в честь годовщины начала украинского Евромайдана.
Около 15 молодых людей развернули баннер "Вчера Киев, завтра Москва".
Участники акции скандировали: «ДНР» - гори в аду", "Слава Украине, Героям Слава", "Слава Героям Небесной Сотни" и т.д.
Кроме того, участники акции развернули Государственный Флаг Украины. В ходе шествия молодые люди жгли фаеры.
Участники акции прошли по набережной Москвы-реки напротив Кремля и на некоторое время перекрыли движение. Акция закончилась быстро до приезда полиции.
Место акции до последнего момента держалось в секрете, чтобы скрыть эту информацию от полиции.
"Сегодня мы выходим на улицы столицы России в знак солидарности с революционной борьбой украинского народа, с уверенностью в том, что пламя Революции, зажженное год назад на киевском Майдане, перекинется и на нашу столицу", - сказал участник акции Александр.
По его мнению, год назад украинцы показали, что нация способна свергнуть своего тирана.
Участник подчеркнул, что с целью удушения народного восстания путинский режим начал интервенцию против Украины, а в РФ была развернута «беспрецедентная кампания лжи и клеветы, направленная на разжигание ненависти к украинцам».