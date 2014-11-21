В Москве задержали 5 участников шествия в годовщину украинского Майдана

Об этом УНИАН сообщил один из участников акции.

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"После акции, когда ее участники находились на Болотной площади было задержано 5 человек, остальным удалось скрыться. Сейчас задержанные находятся в ОВД Якиманка", - сказал собеседник агенства.

Как сообщал УНИАН, в центре Москвы состоялось несанкционированное шествие в честь годовщины начала украинского Евромайдана.

Около 15 молодых людей развернули баннер "Вчера Киев, завтра Москва".

Участники акции скандировали: «ДНР» - гори в аду", "Слава Украине, Героям Слава", "Слава Героям Небесной Сотни" и т.д.

Кроме того, участники акции развернули Государственный Флаг Украины. В ходе шествия молодые люди жгли фаеры.

Участники акции прошли по набережной Москвы-реки напротив Кремля и на некоторое время перекрыли движение. Акция закончилась быстро до приезда полиции.

Место акции до последнего момента держалось в секрете, чтобы скрыть эту информацию от полиции.

"Сегодня мы выходим на улицы столицы России в знак солидарности с революционной борьбой украинского народа, с уверенностью в том, что пламя Революции, зажженное год назад на киевском Майдане, перекинется и на нашу столицу", - сказал участник акции Александр.

По его мнению, год назад украинцы показали, что нация способна свергнуть своего тирана.

Участник подчеркнул, что с целью удушения народного восстания путинский режим начал интервенцию против Украины, а в РФ была развернута «беспрецедентная кампания лжи и клеветы, направленная на разжигание ненависти к украинцам».