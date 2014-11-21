Горбачев обещает передать Путину свой загадочный разговор с Меркель

Об этом он заявил в Москве в пятницу, 21 ноября, презентуя свою новую книгу «После Кремля», пишет "Радио Свобода".

По словам Горбачева, он и его дочь Ирина имели «информативную» беседу с Меркель в течение 7-9 ноября, когда праздновали падение Берлинской стены.

«Мы имели очень интересную беседу, но я приберегу все для нашего президента», - отметил Михаил Горбачев.

Он отметил, что Ангела Меркель является «очень ответственным политиком» и посоветовал Владимиру Путину прислушиваться к тому, что она говорит.

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Отношения между Западом и Москвой значительно напряглись после аннексии Россией украинского Крыма и поддержки сепаратистов на востоке Украины.

18 ноября министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в Москве провел встречу с российским президентом Владимиром Путиным. В Россию Штайнмайер поехал после визита в Киев, но эта его поездка не принесла перемен.