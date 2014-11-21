Петербуржцы отметили годовщину Евромайдана и поздравили генконсула Украины (фото)

На Невском проспекте в Петербурге прошла серия одиночных пикетов, генконсулу Украины вручили поздравительный адрес, сообщает Эхо Москвы.

Несмотря на разоблачение готовящейся около памятника Тарасу Шевченко провокации, где ночью группа неизвестных приклеила на монумент табличку «русофоб», и спрятала неподалёку несколько покрышек и коктейлей Молотова, оппозиционные активисты без помех отметили украинский «День достоинства и свободы – первую годовщину начала «Евромайдана».

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На Невском проспекте прошла серия одиночных пикетов. Активисты движения «Солидарность» с помощью плакатов и фотографий пытались рассказать прохожим о мирном характере киевского протеста. До этого они пришли к зданию генконсульства Украины недалеко от Смольного и передали поздравительный адрес главе дипмиссии. Дипломат был рад поздравлениям, рассказала на выходе активистка «Солидарности» Людмила Дубовая.

Отметим, что здание генконсульства Украины сегодня было взято под усиленную охрану полиции. Несмотря на плакаты в руках собравшихся, обошлось без задержаний.