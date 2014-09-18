В РФ готовятся к "Маршу мира": сегодня в Петербурге пройдет серия одиночных пикетов

В Петербурге сегодня вечером оппозиция проведет серию одиночных пикетов в рамках подготовки к всероссийской акции «Марш мира», намеченной на 21 сентября.

Как сообщает корреспондент Радио Свобода, на плакатах будут написаны лозунги, набравшие наибольшее число голосов в социальных сетях, среди них такие как - «Война с Украиной - преступление и позор России!», «Прости нас, Украина!».

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В Москве сегодня организаторы оппозиционного «Марша мира» обсудят с чиновниками мэрии порядок проведения воскресного мероприятия. Ранее московские власти дали разрешение на шествие с участием до 50 тысяч человек по бульварам от Пушкинской площади до проспекта Академика Сахарова. Митинга не будет.

Основные требования «Марша мира» — прекращение агрессивной внешней политики России и кровопролития на юго-востоке Украины. О намерении участвовать в антивоенной акции заявили все либеральные оппозиционные партии. Воскресная акция должна стать продолжением «Марша мира», состоявшегося в Москве 15 марта. Тогда в шествии против военного вмешательства России в дела Украины участвовали по разным оценкам, от 50 тысяч до 70 тысяч человек.