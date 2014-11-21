В Мексике беспорядки через загадочное исчезновение 43 студентов переместились в столицу

Манифестации состоялись 20 ноября, когда в стране отмечают годовщину начала мексиканской революции 1910-1917 годов, сообщает Радио Свобода.

Власть отменила 20 ноября традиционный парад и вместо национальных флагов страны демонстранты несли черные флаги в знак траура.

По словам протестующих, они возмущены не только исчезновением студентов, а также похищением тысяч людей за последние годы, высоким уровнем коррупции в стране и тем, что государство не принимает необходимых мер против организованных криминальных группировок.

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Шествие 20 ноября была в основном мирным в отличие от недавних протестов в штате Ґерреро, которые закончились поджогами правительственных зданий. Тогда в знак протеста против похищения товарищей мексиканские студенты устроили серьезные беспорядки.

Молодые люди бросали в правительственное здание камни и бутылки с зажигательной смесью. Они также подожгли несколько автомобилей, припаркованных в районе комплекса правительства штата Герреро, а затем покинули его расположения еще до прибытия полиции.

Напомним, студенты, которые активно участвовали в акциях протеста, скрылись в конце сентября после столкновений с полицией в городе Игуала.

По версии властей, их похитила полиция, позже передав главарям местных банд. Полицейские, давшие показания, утверждают, что нападение на студентов "заказал" мэр города, которому не нравилась их протестная активность.

Мэр Игуалы пытался скрыться от следствия, но был задержан в пригороде Мехико.