Беспорядки в Мексике: студенты атаковали здание правительства, требуя вернуть пропавших активистов (фоторепортаж)

08:25, 09 ноября 2014
Мир
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Молодые люди бросали в здание камни и бутылки с зажигательной смесью.

REUTERS

Серьезные беспорядки устроили мексиканские студенты на территории западного штата Герреро в знак протеста против похищения их 43 товарищей, которое произошло в конце сентября, сообщает ТАСС.

Большая группа учащихся атаковала правительственный дворец административного округа, расположенный в его столице - городе Чилпасинго.

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Молодые люди бросали в здание камни и бутылки с зажигательной смесью. Они также подожгли несколько автомобилей, припаркованных в районе комплекса правительства штата Герреро, а затем покинули его расположение еще до прибытия полиции.

Во время акции никто не пострадал, сотрудники правоохранительных органов не задержали ни одного из ее участников.

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