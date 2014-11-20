Россия пообещала Украине "целую сумму проблем" из-за односторонней демаркации границы

Глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков уверен, что односторонняя демаркация границы с РФ сулит Украине много проблем, сообщает ТАСС.

По его мнению, решение об односторонней демаркации "неправильно для самой же Украины".

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"Если вы хотите получить потом, после односторонней демаркации, целую сумму проблем, тогда это правильный путь. Если вы хотите превратить границу в фактор стабильности, тогда демаркация должна быть совместной", - пояснил парламентарий.

Ранее сообщалось, что работы по обустройству первой полосы рубежа обороны на границе с Россией уже выполнены на 85%. Начиная с сентября месяца для обустройства оборонительного рубежа в Луганской и Донецкой областях доставлено к местам выполнения работ около 6 тыс. кубометров лесоматериалов, более 5 тыс. железобетонных конструкций и комплектов защитных сооружений быстрого развертывания типа «габион».