После аннексии Крыма Россия "вспомнила" о законах при демаркации границы

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил председатель комитета по международным делам Госдумы РФ Алексей Пушков в ходе заседания нижней палаты российского парламента.

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«Последнее что мы слышали - это намерение провести одностороннюю демаркацию границы. Надо сказать, что односторонней демаркации границы не бывает. Если в Киеве не в курсе, то для демаркации границы всегда создается смешанная комиссия, и две стороны этим занимаются, это вообще является предметом отдельного соглашения между государствами. Граница, проведенная одной страной, является незаконной, непризнанной и не имеет никакой юридической силы. Поэтому односторонняя демаркация границы - это выход на постоянные пограничные конфликты с Россией. Можно предположить, что российская сторона эту демаркацию не признает, хотя бы потому, что такой способ противоречит всем нормам международного права», - сказал Пушков.

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Как сообщал УНИАН, 16 июня Совет национальной безопасности и обороны принял решение установить инженерные сооружения для защиты границы Украины с Россией.

“Принято решение о строительстве инженерных сооружений вдоль нашей границы и неотложных мерах для разведки по нейтрализации диверсантов, которые проходят на территорию Украины”, - подчеркнул Парубий.

По его словам, СНБО поручил Кабинету министров организовать одностороннюю демаркацию украинско-российской государственной границы, обеспечить ее необходимым инженерно-техническим обустройством в соответствии с существующим уровнем угроз национальной безопасности.

В целом протяжность сухопутного участка украинско-российской границы составляет почти 1975 километров.

На украинско-российской границе с 7 ноября 2012 года работает совместная демаркационная комиссия. Первый пограничный знак на границе Украины и России установлен вблизи населенного пункта Сеньковка в Черниговской области.

Напомним, Россия захватила Крым и в одностороннем порядке по поручению премьер-министра Медведева начала обустаривать госграницу между Крымом и Украиной "с учетом присоединения Крыма и Севастополя к России".