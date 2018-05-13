В Москве подростки примотались друг к другу скотчем и, держась за руки, выбросились с 14-го этажа

23:58, 13 мая 2018
Мир
723
Подростки в Москве выпрыгнули с 14-го этажа / фото t.me/breakingmash

Читайте такжеВ России 13-летний школьник всадил нож в спину сожителя своей матери

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Погибшие, Александра З. и Николай В., учились в одной школе и их часто видели вместе. Жители дома, с которого они прыгнули, часто гоняли их из подъезда.

"Перед прыжком ребята скотчем примотали себя к друг другу", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что они поднялись на крышу многоэтажки в московском районе Кунцево, и держась за руки прыгнули вниз.

Предсмертной записки погибшие не оставили. На месте работают криминалисты.

Ранее сообщалось, что в российском селе Сунтар (Республика Саха) полуторагодовалый ребенок погиб после падения в стиральную машину.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Россия#самоубийство#Москва#подростки