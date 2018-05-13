В Москве подростки примотались друг к другу скотчем и, держась за руки, выбросились с 14-го этажа

Погибшим, парень и девушка, учились в одной школе и их часто видели вместе, им было по 17 лет.

В воскресенье, 13 мая, в Москве два 17-летних подростка выбросились с 14-го этажа многоэтажного дома.

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Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Погибшие, Александра З. и Николай В., учились в одной школе и их часто видели вместе. Жители дома, с которого они прыгнули, часто гоняли их из подъезда.

"Перед прыжком ребята скотчем примотали себя к друг другу", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что они поднялись на крышу многоэтажки в московском районе Кунцево, и держась за руки прыгнули вниз.

Предсмертной записки погибшие не оставили. На месте работают криминалисты.

Ранее сообщалось, что в российском селе Сунтар (Республика Саха) полуторагодовалый ребенок погиб после падения в стиральную машину.