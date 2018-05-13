В Москве подростки примотались друг к другу скотчем и, держась за руки, выбросились с 14-го этажа
23:58, 13 мая 2018Мир
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Погибшим, парень и девушка, учились в одной школе и их часто видели вместе, им было по 17 лет.
Подростки в Москве выпрыгнули с 14-го этажа / фото t.me/breakingmash
В воскресенье, 13 мая, в Москве два 17-летних подростка выбросились с 14-го этажа многоэтажного дома.
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Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Погибшие, Александра З. и Николай В., учились в одной школе и их часто видели вместе. Жители дома, с которого они прыгнули, часто гоняли их из подъезда.
"Перед прыжком ребята скотчем примотали себя к друг другу", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что они поднялись на крышу многоэтажки в московском районе Кунцево, и держась за руки прыгнули вниз.
Предсмертной записки погибшие не оставили. На месте работают криминалисты.
Ранее сообщалось, что в российском селе Сунтар (Республика Саха) полуторагодовалый ребенок погиб после падения в стиральную машину.
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