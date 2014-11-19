Латвия выделила €15 млн на обустройство границы с Россией

Об этом журналистам сообщила премьер-министр республики Лаймдота Страуюма, пишет ТАСС.

"В 2015 и 2016 году финансирование на эти цели будет рассматриваться в рамках бюджета министерства внутренних дел, и при необходимости будет выделено дополнительное финансирование из средств на непредвиденные расходы. В 2017 году для этих целей будет выделено €9,2 млн, 2018 году - €2,03 млн, а в 2019 году - €2,62 млн", - сказала глава правительства.

Как отмечает МВД республики в представленном правительству информационном докладе, пограничная полоса между Латвией и Россией местами проходит по затопленным территориям и через канавы. В этих условиях невозможно передвигаться даже на квадроциклах или снегоходах. Порядка 30% границы между странами составляют участки, где сотрудники погранохраны сами проложили тропинки и мостки, которые являются лишь краткосрочным решением. Еще около 7% - болотистая местность, передвижение по которой невозможно без специализированных транспортных средств. В связи с этим эти участки активно используют нарушители.

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Выделенные правительством средства на обустройство латвийско-российской границы будут направлены на строительство таможенной инфраструктуры, установку пограничных пунктов, патрулирование, а также ремонт проезжей части. Обустройство границы обеспечит неприкосновенность внешней границы ЕС, а также ограничит контрабанду и нелегальную миграцию.