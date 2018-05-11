Миллиардер Иванишвили вернулся в политику и возглавил правящую партию Грузии

19:20, 11 мая 2018
Мир
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Иванишвили возвращается в публичную сферу политики / Фото УНИАН

Как передает Европейская правда, кандидатуру Иванишвили делегаты съезда поддержали единогласно. На посту председателя "Грузинской мечты" Иванишвили сменил премьера Грузии Георгия Квирикашвили.

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О том, что Иванишвили намерен вернуться в грузинскую политику, Квирикашвили сообщил в конце апреля. При этом ранее Иванишвили не раз говорил, что не собирается возвращаться в политику.

Иванишвили стал премьер-министром Грузии в 2012 году после победы на парламентских выборах созданной им коалиции "Грузинская мечта". Через год он ушел в отставку по собственному желанию.

Несмотря на его заявления о том, что он не вмешивается в политику, много представителей грузинской оппозиции, эксперты, а также влиятельные неправительственные организации не раз отмечали, что Иванишвили управляет политической ситуацией "из-за кулис" и без него не проходит ни одно серьезное назначение в правительстве.

Как сообщал УНИАН, недавно Михеил Саакашвили нашел работу в Европе.

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Теги: #Грузия