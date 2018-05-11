Миллиардер Иванишвили вернулся в политику и возглавил правящую партию Грузии

На посту председателя "Грузинской мечты" Иванишвили сменил премьера Грузии Георгия Квирикашвили.

Бывший премьер-министр Грузии, миллиардер Бидзина Иванишвили на съезде правящей партии был избран председателем "Грузинской мечты".

Как передает Европейская правда, кандидатуру Иванишвили делегаты съезда поддержали единогласно. На посту председателя "Грузинской мечты" Иванишвили сменил премьера Грузии Георгия Квирикашвили.

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О том, что Иванишвили намерен вернуться в грузинскую политику, Квирикашвили сообщил в конце апреля. При этом ранее Иванишвили не раз говорил, что не собирается возвращаться в политику.

Иванишвили стал премьер-министром Грузии в 2012 году после победы на парламентских выборах созданной им коалиции "Грузинская мечта". Через год он ушел в отставку по собственному желанию.

Несмотря на его заявления о том, что он не вмешивается в политику, много представителей грузинской оппозиции, эксперты, а также влиятельные неправительственные организации не раз отмечали, что Иванишвили управляет политической ситуацией "из-за кулис" и без него не проходит ни одно серьезное назначение в правительстве.

Как сообщал УНИАН, недавно Михеил Саакашвили нашел работу в Европе.