Парламентские выборы в Малайзии впервые за 60 лет выиграла оппозиция

Лидер оппозиции пообещал восстановить в Малайзии «верховенство закона».

Большинство мест в парламенте Малайзии впервые за 60 лет получит оппозиция.

Об свидетельствуют результаты выборов в стране, передает Дождь со ссылкой на Reuters.

Оппозиционная коалиция «Альянс надежды» получит 112 из 222 кресел. Лидер движения - 92-летний Махатхир Мохамад, который был премьер-министром Малайзии с 1981 по 2003 год. Он, как отмечает Reuters, станет старейшим избранным политическим лидером в мире.

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Мохамад пообещал не преследовать коалицию «Национальный фронт», которая до выборов занимала большинство в парламенте, и пообещал восстановить в Малайзии «верховенство закона». «Национальный фронт» по итогам выборов получил 79 кресел мест в законодательном собрании.

По итогам предыдущих парламентских выборов в Малайзии в 2013 году оппозиция улучшила свои позиции, но не смогла получить большинство мест, а ее лидер Анвар Ибрагим после голосования был приговорен к пяти годам заключения по обвинению в мужеложстве.

Как сообщал УНИАН, в начале апреля парламент Малайзии принял закон, который предусматривает уголовную ответственность за распространение фейковых новостей.