В Малайзии приняли закон, который вводит уголовную ответственность за фейковые новости (видео)

02:34, 03 апреля 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Максимальное наказание – шесть лет тюрьмы и 128 тысяч долларов штрафа, передает Радио Свобода.

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Новый закон критикует оппозиция, заявляя, что он нарушает принципы свободы слова. Действие документа будет распространяться на электронные издания и соцсети, которые распространяют «новости, информацию, данные и сведения, которые являются частично или полностью лживыми».

В Малайзии вскоре должны объявить дату выборов в парламент – ожидается, что они пройдут не позднее, чем в июне.

При этом действие закона распространяется на нарушителей и за пределами Малайзии, если фейки касаются гражданина страны.

В правительстве заявляют, что закон не поставит под угрозу свободу слова в стране, потому что рассмотрением дел по ним будет заниматься отдельный независимый суд.

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Теги: #Малайзия#свобода слова#фейковые новости