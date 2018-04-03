В Малайзии приняли закон, который вводит уголовную ответственность за фейковые новости (видео)

Действие закона распространяется на нарушителей и за пределами Малайзии, если фейки касаются гражданина страны.

Парламент Малайзии принял закон, который предусматривает уголовную ответственность за распространение фейковых новостей.

Максимальное наказание – шесть лет тюрьмы и 128 тысяч долларов штрафа, передает Радио Свобода.

Читайте такжеЕврокомиссар Кинг обвинил Россию в целенаправленном распространении дезинформации

Новый закон критикует оппозиция, заявляя, что он нарушает принципы свободы слова. Действие документа будет распространяться на электронные издания и соцсети, которые распространяют «новости, информацию, данные и сведения, которые являются частично или полностью лживыми».

В Малайзии вскоре должны объявить дату выборов в парламент – ожидается, что они пройдут не позднее, чем в июне.

При этом действие закона распространяется на нарушителей и за пределами Малайзии, если фейки касаются гражданина страны.

В правительстве заявляют, что закон не поставит под угрозу свободу слова в стране, потому что рассмотрением дел по ним будет заниматься отдельный независимый суд.