Столкновения между последователями гуру и полицией в Индии: 100 раненых

Об этом сообщает ВВС Украина.

Хаос поднялся после того, как полиция штата Харьяна начала штурмовать ашрам (обитель) индуистского гуру Рампаль Махараджа, которого должны судить по обвинению в убийстве.

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Полиция применила дубинки, водометы и слезоточивый газ против сторонников гуру, которые, по сообщениям, были вооружены камнями, бутылками с зажигательной смесью и пакетами с кислотой.