Столкновения между последователями гуру и полицией в Индии: 100 раненых
00:54, 19 ноября 2014Мир
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Более 100 человек, в том числе журналисты и сотрудники полиции, были ранены в результате столкновений между полицией и последователями самопровозглашенного гуру на севере Индии.
REUTERS
Об этом сообщает ВВС Украина.
Хаос поднялся после того, как полиция штата Харьяна начала штурмовать ашрам (обитель) индуистского гуру Рампаль Махараджа, которого должны судить по обвинению в убийстве.
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Полиция применила дубинки, водометы и слезоточивый газ против сторонников гуру, которые, по сообщениям, были вооружены камнями, бутылками с зажигательной смесью и пакетами с кислотой.
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