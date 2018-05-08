Путин снова назначил Медведева главой российского правительства

Дмитрий Медведев возглавляет правительство РФ в течение уже шести лет.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ «О председателе правительства Российской Федерации», согласно которому премьер-министром назначен Дмитрий Медведев.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля.

«В соответствии с пунктом «а» статьи 83 конституции Российской Федерации назначить Медведева Дмитрия Анатольевича председателем правительства Российской Федерации», - говорится в указе.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее сегодня Госдума РФ утвердила Медведева на этом посту. За его назначение проголосовали 374 депутата при необходимых 226 голосах, против высказались 56, воздержавшихся, не было.

Дмитрий Медведев занимал пост председателя правительства РФ с 2012 года. Как сообщал УНИАН, правительство РФ во главе с ним ушло в отставку 7 мая, после инаугурации Путина.