В Латвии наказали 55 учителей за незнание государственного языка

По сравнению с прошлым годом количество наказанных учителей выросло втрое. По латвийскому закону они могут быть оштрафованы на сумму от 35 до 280 евро, передает delfi.lv. Наказанным учителям дается срок 3-4 месяца, после которых они проходят очередную проверку. Если и в этом случае уровень владения языком недостаточен, комиссия рекомендует директору школы рассмотреть вопрос о соответствии учителя занимаемой должности.

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Особое внимание уровню владения языком стали уделять после референдума о статусе русского языка. Проверки проводит Центр госязыка.

В латвийском Центре госязыка считают, что проблему не удается решить из-за русскоязычной среды и отсутствия мотивации у учителей. Впрочем, как отмечается, проблем со знаем родного языка у молодых учителей нет, она есть в основном у специалистов, которые проработали в школе более 30 лет.